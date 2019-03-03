السوق السعودي يرتفع 0.5 % عند 8534 نقطة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم، على ارتفاع بلغت نسبته 0.5 % عند 8534 نقطة (+42 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.54 مليار ريال.

وشهدت الجلسة صعود أغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 100.80 ريال.

وصعد سهم “أسمنت العربية” بأكثر من 2 % عند 24.80 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية، وتوزيعات نقدية على المساهمين بواقع ريال للسهم عن العام 2018.

وأغلق سهم “أسمنت المدينة” عند 10.68 ريال ( + 4 %)، وأعلنت الشركة تحقيق أرباح بقيمة 78.6 مليون ريال عن الربع الرابع 2018، بالإضافة إلى توزيعات نقدية على المساهمين.

وارتفع سهم “هرفي للأغذية” بأكثر من 1 % عند 49.80 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في أكثر من عام، وصعد سهم “سيسكو” اليوم بأكثر من 5 %.

في المقابل، تراجع سهم “دار الأركان” بنحو 1 % عند 10.52 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2018.

وأغلق سهم “المتطورة” عند 13.90 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه: