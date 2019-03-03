الان تتابع السوق السعودي يرتفع 0.5 % عند 8534 نقطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم، على ارتفاع بلغت نسبته 0.5 % عند 8534 نقطة (+42 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.54 مليار ريال.
وشهدت الجلسة صعود أغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 100.80 ريال.
وصعد سهم “أسمنت العربية” بأكثر من 2 % عند 24.80 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية، وتوزيعات نقدية على المساهمين بواقع ريال للسهم عن العام 2018.
وأغلق سهم “أسمنت المدينة” عند 10.68 ريال ( + 4 %)، وأعلنت الشركة تحقيق أرباح بقيمة 78.6 مليون ريال عن الربع الرابع 2018، بالإضافة إلى توزيعات نقدية على المساهمين.
وارتفع سهم “هرفي للأغذية” بأكثر من 1 % عند 49.80 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في أكثر من عام، وصعد سهم “سيسكو” اليوم بأكثر من 5 %.
في المقابل، تراجع سهم “دار الأركان” بنحو 1 % عند 10.52 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2018.
وأغلق سهم “المتطورة” عند 13.90 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
وارتفع مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الشركات الكبيرة في السوق السعودي، بنسبة 0.3 % عند 1257 نقطة.
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