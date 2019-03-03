الإسكان: إنشاء 14 مجتمعا عمرانيا جديدا بتكنولوجيا الجيل الرابع

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أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة عن مخطط لإنشاء 14 مجتمعا عمرانيا جديدا بتكنولوجيا الجيل الرابع والمدن الذكية في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية 2052 والتي تستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية في مصر من 7 في المائة إلى 14 في المائة.

وقال الجزار – في كلمته اليوم خلال مؤتمر ” ملتقي الاستثمار الرابع ” تحت شعار معا إلى أفريقيا الذي ينظمه اتحاد الغرف المصرية بمشاركة 60 دولة – إن خطة التنمية العمرانية الشاملة بدأت منذ نحو 4 سنوات بإنشاء شبكة طرق متكاملة هي الأكبر في تاريخ مصر من حيث الأطوال والتكلفة لتصل المدن القائمة بالمناطق العمرانية الجديدة سواء تلك التي تم إنشاؤها أو جاري العمل عليها سواء على نطاق التوسع في اتجاه الشرق أو الغرب.

وأضاف إن مجتمعات المدن الذكية تهدف لتلبية احتياجات المواطنين في إطار رؤية تنموية تقوم بها الدولة, خاصة أن المدن القديمة أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين , مشيرا إلى أن أي تجمع عمراني جديد سيوفر للمواطنين ما لم تستطيع المدن القديمة توفيره من خدمات وإمكانات وهو ما يعكس الاستثمارات الضخمة التي تضخ فيها.

كما لفت إلى أن الاهتمام بالتجمعات العمرانية الجديدة لا يعنى إهمال المدن القديمة التي ستشهد عمليات تنمية وتطوير جنبا إلى جنب مع إنشاء المدن الجديدة في إطار استراتيجية التنمية العمرانية الشاملة , حيث سيتم تطوير المناطق الحضارية والأثرية وكذلك تحويل التجمعات السكنية القديمة التي لم تعد قادرة على تقديم خدمات للمواطنين إلى تجمعات سكنية حديثة بعد تجديدها.

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