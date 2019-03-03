تداول 466 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 466 شاحنة بضائع عامة, و36 سيارة بموانئ الهيئة, شملت حركة الواردات 185 شاحنة, و11 سيارة, والصادرات 281 شاحنة بضائع, و25 سيارة.

وأفاد بيان للمركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، الأحد، أن ميناء سفاجا غادرته سفن القاهرة, والحرية 2, وبوسيدون اكسبريس, فيما شهد ميناء نويبع وصول السفينتين بريدج, وبرنسيسة, وغادرته السفينة سينا.

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