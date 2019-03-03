شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزراى مصرى يزور تشاد الخميس المقبل لتدشين مصنع أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هشام توفيق رئيس وزارة قطاع الأعمال العام، عن زيارة وفد وزارى مصرى يضم وزراء الاستثمار والصحة وقطاع الأعمال لدولة تشاد يوم الخميس المقبل لعمل مصنع مصرى هناك لتسهيل تسجيل الأدوية لتصديرها إلى 5 دول حبيسة مجاورة لتشاد.

وكشف الوزير خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن مصر فى طريقها لتدشين مراكز لوجستية فى شرق أفريقيا خلال ال 12 شهر مقبلة ويتبعها تدشين مراكز مماثلة فى غرب أفريقيا من أجل تسهيل نقل البضائع المصنعة في مصر إلى دول القارة السمراء وتوفير البضاعة الحاضرة.

وأعلن هشام توفيق أن مصر تسعى لتوفير خطوط نقل مباشرة الى أفريقيا، مضيفا أن هناك دراسة تقوم عليها وزارة قطاع الأعمال العام لأهم الأسواق التجارية والاستثمارية في أفريقيا وكذلك الطرق وخطوط التشغيل والتوصيل لاستغلال شركات النقل البرى والبحرى التباعة للوزارة فى زيادة الصادرات المصرية لافريقيا.

كما أعلن، أن مصر تسعي لإعادة فتح ملف إنشاء خط شحن مباشر من الإسكندرية إلى أوروبا عن طريق إيطاليا بهدف تصدير الخضروات الطازجة والفاكهة إلى الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن خطوط النقل مثل" الإسكندرية - فينس" و"العين السخنة - جيبوتى -دار السلام- ممباسا" عبر جدة تساهم فى تسهيل حركة التجارة