شكرا لقرائتكم خبر عن سيمنس: إنهاء مراكز تدريب بالسخنة خلال أسابيع و700 شركة ساهمت فى إنشاء 3 محطات عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عماد غازى رئيس شركة سيمنس مصر، انتهاء سيمنس من إنشاء مركز تدريب فى العين السخنة وافتتاحه خلال أسابيع قليلة من الآن لتدريب قرابة 6500 شخص لتجهيزهم لسوق العمل فى قطاع الطاقة والربط الكهربائي وهو سوق سيشهد عدة تغيرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف غازى خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن سيمنس أنشأت 8 محطات محولات بجهد 500 كيلو فولت ضمن خطة مع شركة مصر لنقل الكهرباء وحتى 2025، حتى يتم استيعاب الطاقة المولدة وتسهيل نقلها.

وأشار خلال جلسة فرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والربط الكهربائى والعاز إلى أن قرابة 700 شركة مصرية كانت تعمل مع سيمنس لإنشاء 3 محطات كهرباء عملاقة لتوليد الكهرباء.

وقال عماد غازى، إن سيمنس قامت بتدريب 600 مهندس مصرى ما بين القاهرة وبرلين لإدارة المحطات حيث يدير كل محطة 200 مهندي وهو إنجاز كبير لتقليل عدد المهندسين فى المحطة الواحدة إلى هذا الحد.