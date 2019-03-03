شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الصناعة بالسنغال: لدينا ثروة طائلة من الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال داود اثيام رئيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية فى السنغال، إن أفريقيا حاليا أصبحت متصلة بدول كثيرة فى العالم، لافتا إلى أن السنغال فى الآونة الأخيرة أصبح لديها ثروة طائلة من الغاز الطبيعى، حيث أنها اليوم تعيش تجربة التعبير الحقيقى عن ذاتها، وتسير نحو خطوة واسعة ذات مستوى رفيع من التقدم.
وأضاف داود خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن من أهم المشاكل التى تواجة السنغال هى مشكلة مياه الشرب التى عملنا على حلها بالفعل فى الفترة الأخيرة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للتوجه لبلاده للمشاركة فى المشاريع المختلفة، مؤكدا أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من أهم العناصر التى يجب التوسع بها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قطاعى التعليم والصحة هما الأكثر طلبا للاستثمار بهما فى أفريقيا.
وقال إن بلاده شكلت لجنة معنية لدعم الاقتصاد تحت رعاية رئيس الوزارء، مشيراً إلى أن السنغال حاليا لا تعانى مشكلات هيكلية، مضيفا أنهم تلقوا عروضا كثيرة من الشركات للتوسع الاستثمارى.
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