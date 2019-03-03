البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 14915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 18928 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 720 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 481 نقطة
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