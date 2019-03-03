شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى النقل والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2635.64 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 18.2 مليون سهم محققة ما قيمته 18.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 363 صفقة لـ22 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 9 أسهم، واستقر 3 أسهم.
وتراجع قطاعى النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 1.87%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 1.45%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 2.69%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.37%.
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