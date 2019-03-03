شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أستراليا يشيد لـ"وزير البترول" بالجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمى للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جيلن ميلز السفير الاسترالى بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء استعراض آفاق جديدة للتعاون بين البلدين خاصة فى مجال التعدين والاستفادة من خبرة الشركات الاسترالية فى هذا المجال خاصة مع التعديلات فى بعض بنود قانون التعدين الجديد الجارى حالياً إجرائها التى من شأنها تحفيز الاستثمارات فى استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة، مشيداً بالعلاقات المصرية الاستراتيجية ووجود العديد من الروابط على مدى تاريخ طويل من التعاون الإيجابى الذى يعود بالنفع على البلدين .



جانب من اللقاء

واستعرض "الملا"، فى بيان له اليوم الأحد، التطورات الإيجابية التى شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى ظل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتى حفزت الشركات العالمية لزيادة أنشطتها من مختلف مجالات الصناعة البترولية .

ومن جانبه، أشاد السفير الاسترالى بالنجاحات التى حققها قطاع البترول والجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول واهتمام بلاده بالاستثمار فى مصر فى ظل الفرص المتاحة .