شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحا عدد 34.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8527.06 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 16.2 مليون سهم بقيمة 337.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 47 شركة. وارتفع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاعى البنوك والاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.

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