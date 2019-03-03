شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. مزايا طرح السندات الدولية وكيف تستخدمها وزارة المالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتى طرحتها مصر، على ثلاث شرائح " " 5 -10- 30سنة من المتوقع أن تصل مصر خلال أسبوع من الآن.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد المستثمرين الذين اكتتبوا فى السندات الدولية بلغ 400 مستثمر، وهو ما يقترب من ضعف العدد الذى اكتتب العام الماضى، ويرصد "الخليج 365" ما هى مزايا طرح السندات الدولية وكيف ستستخدمها وزارة المالية؟.

- شهادة ثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر مما يدعم تدفقات النقد الأجنبى.

- حصيلة السندات الدولية 4 مليارات دولار

_ تدخل الحصيلة حسابات الخزانة العامة بوزارة المالية فى البنك المركزى

_ كما توجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة

_ وتدعم حصيلة السندات الدولية أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر

_ طلبات اكتتاب السندات تخطت 21.5 مليار دولار

_ السندات الدولارية آلية من آليات التمويل

_ تساعد الحكومة فى تنويع مصادر الدخل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط.

- طرح سندات متنوعة الشرائح بآجال يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى.

_ تحد من مخاطر إعادة التمويل







