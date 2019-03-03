شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة فرص الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى بملتقى مصر الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت فعاليات جلسة فرص الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى فى أفريقيا، ضمن فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار المنعقد على مدار يومين فى القاهرة.

وتناقش هذه الجلسة فرص نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التمويل، والقدرات التناقسية التى يتمتع بها القطاع وقدرته على جذب رءوس الأموال الأجنبية، وتتطرق الجلسة لمناقشة خارطة الطريق لقطاع الاتصالات في ضوء المتغيرات المتسارعة.

ومن المقرر أن ينضم للجلسة كلا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، ومحمد شقير وزير الاتصالات فى لبنان

كما يشارك في الجلسة، ميلاكو ايز زيوينينى رئيس غرفة التجارة والجمعيات الإثيوبية، عبد الله دحلان رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالسعودية.. ومن الشركات المهندسة هدى منصور مدير شركة SAP مصر و أيمن الجوهرى مدير عام شركة سيسكو لمنطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا واخيرا وائل عبدوش المدير العام لشركة اى بى أم مصر.