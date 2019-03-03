مصراوي - كتبت- شيماء حفظي:
خفضت وزارة المالية سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية خلال شهر مارس الجاري 11 قرشًا مقارنة بالشهر الماضي، بينما ثبتت سعره للسلع الأساسية، بحسب بيانات مصلحة الجمارك الصادرة اليوم السبت.
ووافق محمد معيط، وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا للسلع الاستراتيجية والضرورية، بينما خفض الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.59 جنيه مقابل 17.70 جنيهًا الشهر الماضي.
ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع...
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جديد للدولار الجمركي.. والسعر يفقد 11 قرشًا للسلع غير الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.