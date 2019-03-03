تراجع جديد للدولار الجمركي.. والسعر يفقد 11 قرشًا للسلع غير الأساسية

مصراوي - كتبت- شيماء حفظي:

خفضت وزارة المالية سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية خلال شهر مارس الجاري 11 قرشًا مقارنة بالشهر الماضي، بينما ثبتت سعره للسلع الأساسية، بحسب بيانات مصلحة الجمارك الصادرة اليوم السبت.

ووافق محمد معيط، وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا للسلع الاستراتيجية والضرورية، بينما خفض الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.59 جنيه مقابل 17.70 جنيهًا الشهر الماضي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع...