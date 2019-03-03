لقاءات 2019 .. «العمل» تدعو الشباب لتطوير مهاراتهم العملية

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دعا د. عبدالله ابو ثنين، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، طالبي العمل لتطوير أنفسهم خلال فترة بحثهم عن العمل. جاء ذلك خلال كلمته بملتقى لقاءات الرياض 2019 ، والذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، ويستعرض خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل.



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