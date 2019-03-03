شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات الرياض .. دعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب والان نبدء بالتفاصيل

• محافظ مؤسسة التدريب: دربنا أشخاص أعمارهم فوق الـ60 عاما

• مدير عام بنك التنمية : نعمل على تأهيل الشباب عبر 40 مركز حول المملكة

انطلقت اليوم ، فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019 ، والذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، ويستعرض خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الاعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

وبدأت الجلسات الحوارية حول استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030

وقال أحمد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب: دربنا أشخاص أعمارهم فوق الـ60 عاما عبر برنامج التدريب المجتمعي، ونراعي الجيل الجديد من خلال برامج التدريب المرن.

فيما أكد إبراهيم الراشد، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية "لدينا دراسة رصدنا من خلالها 6 أنواع من الأعمال تجذب الشباب للأعمال، ونقوم بتأهيل الشباب عبر 40 مركز حول المملكة".

وأضاف : قمنا بتمويل 41 ألف أسرة منتجة خلال عامين، ولدينا خطة رصد لها 22 مليار ريال لدعم وتأسيس 70 ألف منشأة حتى عام 2025.