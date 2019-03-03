شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف العربية: الإصلاحات الاقتصادية بمصر نموذج شيق لتحديث الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية إن المدن الجديدة والبنية التحتية والعمرانية وكذلك الإصلاحات الاقتصادية يعد نموذجا شيقا لتحديث الدولة بشكل كبير وهو ما يتابعه المستثمر العربى والأجنبى.

وأضاف حنفى خلال الجلسة الأولي بملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن الحديث عن التنمية العمرانية والمجتمعات فى مصر لم يعد قاصرا على منطقة أو محافظة واحدة فقط لكنها تقوم بهذا شرقا وغربا.

وفى نفس الإطار استعرض محمد أمين الحوت المدير التنفيذى لشركة GLC وهى إحدى الشركات اللبنانية في مصر، تجربته الاستثمارية في مصر، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال آخر عامين حققت طفرة كبيرة وخلقت مناخا حاذبا للاستثمار الأجنبي مطالبا باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الاصلاحى.

واتفق معه محمد طارق مدير شمال إفريقيا لدى شركة اتحاد المقاولين، والذى أكد أن تجربة عمل شركته مع الحكومة المصرية مثمرة جدا وأن فكرة الحكومة أصبح متطور للغاية وفعليا الدولة عازمة على مواجهة البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.