شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس روتانا الإمارات: السيسي يقود مصر لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر النويس رئيس مجلس إدارة شركة روتانا الإمارات، أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مشيرا إلى أن مجموعة روتانا مهتمة بتوسيع استثماراتها الفندقية خلال الفترة المقبلة، حيث تم تدشين فندق العام الماضى يضم 200 غرفة فندقية.
وقال النويس خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، إن الإمارات تعد ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين فى العالم لمصر، إضافة إلى حجم استثمارات يصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2017، وكذلك تعد القاهرة قبلة السياح الإماراتيين.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة روتانا الإمارات، إلى أن 21% من السياح العرب قادمين من الإمارات، وهو ما يؤكد على عمق الشراكة الاقتصادية، وكذلك عمق علاقة الدولتين.
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