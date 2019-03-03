شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعة البريطانى: الشركات تشهد أبطأ نمو منذ أبريل 2013 بسبب البريكست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد الصناعة البريطانى، اليوم الأحد، إن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة فى نحو ست سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق وتنامى القيود التجارية العالمية.
ونزل مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص فى الأشهر الثلاثة الماضية إلى -3 فى فبراير من صفر فى يناير.
ويعتبر هذا أقل مستوى منذ إبريل 2013 عندما كانت بريطانيا مازالت تتعافى من الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا فى الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المقرر أن تنسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى الذى ظلت فيه لأكثر من 40 عاما.
ولم تنل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد دعم البرلمان لاتفاق انفصال انتقالى لكنها مهدت السبيل لتأجيل مؤقت للانسحاب لما بعد الموعد المحدد فى 29 مارس.
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