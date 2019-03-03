شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص الاستثمار فى إعادة إعمار العراق أمام الشركات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت حكومة العراق بخريطة استثمارية، لبدء مشروعات إعادة الإعمار، التى تمثل فرصا كبيرة أمام الشركات المصرية، وتشمل الخريطة 717 فرصة استثمارية فى عدد من القطاعات بكافة محافظات العراق.. تعرف عليها:

9 مشروعات فى قطاع النفط والغاز، تشمل 5 مشروعات مصافى و4 مشاريع للنقل والتخزين، و44 مشروعا استثماريا فى قطاع التربية والتعليم تشمل إنشاء رياض أطفال ومدارس ابتدائية وثانوية وإعدادية وإنشاء مجمعات تربوية. و27 مشروعا فى قطاع الكهرباء والمحطات الغازية والطاقة المتجددة. وفرص بقطاع الاستقالات تتضمن تسويق خدمات الاتصالات والإنترنت، والاستثمار بالكابل الضوئى، والطرود البريدية، والبرمجيات، والحماية الإليكترونية، و40 فرصة فى مشاريع بقطاع الصحة تشمل إنشاء مستشفيات ومراكز متخصصة ومعامل أدوية ومدينة طبية متكاملة، و104 فرص استثمارية فى قطاع الإسكان والبنى التحتية تشمل مجمعات سكنية، و18 مشروعا فى قطاع النقل تشمل 12 مشروعا فى مجال السكك الحديدية و6 مشاريع فى قطاع الطيران تتضمن إنشاء فنادق ومجمع تجارى.

و49 فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة والتعدين تشمل إنشاء مشروعات إنشائية، وكهربائية، وهندسية، ونسيجية، وبتروكيماويات، و73 فرصة استثمارية فى قطاع السياحة تتضمن مراسى ومطاعم عائمة ومدن ألعاب ترفيهية وفنادق ومنتزهات ومجمعات سياحية، و26 فرصة استثمارية فى قطاع الخدمات تشمل معامل منتجات غذائية وأسواق تجارية ومخازن مبردة، و183 فرصة استثمارية فى قطاع الشباب والرياضة تشمل المسابح الأولمبية ومجمعات رياضية وساحات ومراكز شباب وملاعب وقاعات مغلقة ومبان، و180 فرصة استثمارية فى قطاع الزراعة تشمل كافة المحافظات بإجمالى مساحة 2.2 مليون فدان تقريبا.