60 دقيقة لنقل ملكية العقار دون مقابل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسهم التحول الرقمي للتوثيق في وزارة العدل، إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، في ارتفاع عمليات التوثيق العقارية 15.8% خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1440، حيث بلغت 513 ألف عملية، مقابل 443 ألف عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم خدمة تقديم طلب الكتروني للإفراغ العقاري، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة، حيث جرى تقديم 2180 طلبا منذ إطلاق الخدمة.

وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك الكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك الكترونيا مع الوثائق الداعمة، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام الصك الالكتروني، وقد جرى تقديم 5412 طلبا في الثلاثة أشهر الماضية من المستفيدين.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره خلال أقل من 60 دقيقة عند تحديث الصك الكترونيا وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

الرياض تتصدر

وتصـدرت منطقة الرياض عمليـات توثيق العقار بـ155.9 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ96.7 ألف عملية، ثم الشرقية بـ81.4 ألف عملية، ثم القصيم بـ41.5 ألف عمليـة، ثم عسير بـ35.5 ألف عمليـة.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة السادسة بـ27.5 ألف عمليـة، تليهـا حائل بـ18.2 ألف عملية، ثم تبوك بـ12.4 ألف عملية، ثم جازان بـ11.4 ألف عمليـة، والجوف بـ11.2 ألف عملية، والحدود الشمالية بـ10.4 آلاف عملية، ثم نجران بـ7.1 آلاف عملية، ثم الباحة بـ5.8 آلاف عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق خلال الفترة نفسها.

189 ألف إفراغ

وفيما يتعلق بأكثر العمليات المسجلة على العقار تصدر الإفراغ القائمة بـ189 ألف عملية، ثم تحديث صك للنظام الشامل بـ59.8 ألف عملية، ثم تسجيل صك قديم بـ52.4 ألف عملية، ثم فرز صكوك بـ39 ألف عملية، ثم رهن العقارات بـ15 ألف عملية، ثم تعديل صك بـ14.9 ألف عملية، ثم دمج عقارات بـ9 آلاف عملية، ثم منح بـ6.7 آلاف عملية.

يذكر أن ما شهدتـه المملكة من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشار إليها تقرير «سهولة أداء الأعمال 2018» الصادر عن البنك الدولي هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة وفي إطار ما تبذله اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته.

عمليات توثيق العقار

513 ألف عملية في النصف الأول 1440

443 ألف عملية في النصف الأول 1439

معدل الزيادة 15%

عمليات التوثيق وفق المناطق:

الرياض 155896

مكة المكرمة 96731

الشرقية 81399

القصيم 41529

الباحة 5821

عسير 35498

جازان 11399

نجران 7131

المدينة المنورة 27524

حائل 18175

تبوك 12436

الجوف 11171

الحدود الشمالية 10456

أكثر العمليات المسجلة على العقار:

الإفراغ 189426 عملية

تحديث صك 59799 عملية

تسجيل صك قديم 52840 عملية

فرز صكوك 39212 عملية

رهن العقارات 15233 عملية

تعديل صك 14964 عملية

دمج عقارات 9026 عملية

منح 6746عملية