شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تطلق دراسة حول التمكين الاقتصادى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأحد، دراسة حول التمكين الاقتصادى للمرأة.

يحضر الفعاليات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومارينا ويس، المدير الاقليمى للبنك الدولى فى مصر، والسفير جيفرى ادامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.

جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تدعم المرأة من خلال دعم مشروعات المرأة ولا سيما التى تشجع على الابتكار.