شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حاضنة أعمال الأحساء يعتمد 20 مشروعا للدورة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مجلس إشرافي حاضنة أعمال الأحساء مؤخرًا 20 مشروعًا للحاضنة في موسمها الأول، وأوضح رئيس المجلس عبدالله النشوان أن ذلك يأتي إِيذَانًا ببدء مرحلة إعداد وتأهيل المحتضنين، ضمن برنامج تدريبي علمي وتقني مكثف يساهم في بلورة الأفكار وتنفيذ مراحل تأسيس المشاريع عقب إعداد الدراسات والخطط اللازمة.

وقال: إن إجمالي عدد المشاريع المقدمة للحاضنة من تاريخ فتح التقديم على بوابة الاحتضان في 6 يناير 2019 وحتى 9 فبراير المنصرم، بلغ 156 مشروعًا، جرت عمليات فحصها من حيث الشروط والمعايير الرئيسة المعتمدة للاحتضان، ليتأهل من بينها 48 مشروعًا للعرض على لجنة تقييم المشاريع بالحاضنة.

وبيّن النشوان أن لجنة التقييم المتخصصة بالحاضنة قامت بفرز وفحص طلبات الرياديين المتأهلين للتأكد من مراعاتها للمعايير التقنية والفنية الموضوعة التي تؤهل رواد الأعمال للانضمام للحاضنة، وكذلك عقدت مقابلات معهم لمناقشتهم وتقييم الأفكار والمشاريع المتقدمة فضلًا عن دراسة وتحليل الصفات الشخصية.

وأكد أن الحاضنة تقدم خدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة، تشمل الدعم الفني والتقني، مساحات عمل، خدمات تشغيلية وتكميلية، دورات تدريبية وورش عمل، استشارات التوجيه والإرشاد، وكذلك مجموعة من التسهيلات مع الجهات الحكومية والربط مع القطاع الخاص ما يساعد هؤلاء الرواد من حيث تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع فعلية مدرة للدخل، وإرشادهم حول الطرق الأفضل لتطوير مشاريعهم وتحقيق نماذجهم وتوسيع قاعدة عملائهم.

وأشار النشوان إلى أن المجلس الإشرافي للحاضنة بالتعاون مع الشريك المؤسس مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية يتطلع بحماس وشغف، لأن تكون تلك البداية لأول مواسم الحاضنة الجديدة، بمثابة انطلاقة حقيقية لخدمات احتضان عالية الجودة ومتكاملة، لتشجع ريادة الأعمال والابتكار وتحفيز إطلاق مشاريع ناشئة مبتكرة وجديدة تقوم على تلبية احتياجات السوق والقطاعات الحيوية في الأحساء والمنطقة وبلادنا الغالية.