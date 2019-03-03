شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم» تشارك في معرض «الشرق الأوسط للطلاء 2019» والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي مشاركة «سبكيم» في هذا المعرض بهدف إبراز منتجات «سبكيم»، التي تدخل كمواد أولية في إنتاج معظم منتجات الطلاء والعزل ولتعكس دورها القيادي في مجال المنتجات المتخصصة في مجال الطلاء.
ويأتي معرض الشرق الأوسط للطلاء بنسخته 26 بأكثر من 5000 مورد ومصنع عالمي للمواد الخام من أكثر من 80 دولة حول العالم. وقد سلط المعرض الضوء على المواد، التي تدخل في صناعة الطلاء ومواد العزل، والعمل على جمع أهم المصنعين والخبراء في المعدات المختصة بصناعة الطلاء تحت سقف واحد.
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