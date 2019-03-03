شكرا لقرائتكم خبر عن «علم» تقيم حفلها السنوي وتؤكد إستراتيجيتها في التمحور حول العميل والان نبدء بالتفاصيل

أقامت «عِلم» رائدة الحلول الرقمية مؤخرا احتفالها السنوي، الذي يجمع موظفي الشركة في جميع قطاعاتها وفروعها، وذلك في العاصمة الرياض.

وطالب الرئيس التنفيذي لـ «عِلم» الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي مجتمع الموظفين بالعمل على تحقيق الرؤية الإستراتيجية للشركة من خلال تعزيز الجهود نحو الأعمال الحالية، والعمل على تطوير منظومة المشاريع والمنتجات التابعة للشركة أو الخاصة بالحكومة، علاوة على التوسع الدولي في الأعمال ونقل تجربة وقدرات «عِلم» إلى الأسواق العالمية.

وناقش الدكتور الجضعي الإنجازات الكبيرة المحققة على مستوى المشاريع والخدمات خلال العام الماضي، معتبراً ذلك منطلقاً للتحديات الحالية المرتبطة بإكمال مسيرة النمو والتطور لأعمال الشركة، وتلبية احتياجات السوق وتوفير كل الاحتياجات الرقمية والمساندة للقطاع الحكومي، والتوسع في منتجاتها الموجهة للقطاع الخاص، بما يتوازى مع أهمية التأكيد على مكانة الشركة وكفاءتها، في ظل زيادة المنافسة التي يشهدها القطاع الرقمي، الأمر الذي يتطلب جهداً مضاعفاً من قبل فريق العمل ككل.

من جهة أخرى، عرض الرئيس التنفيذي لـ «عِلم» نتائج الشركة للعام الماضي 2018، التي أشارت إلى نمو في منتجات الشركة، كما تحدث عن التوجهات الخاصة بـ «عِلم» خلال السنة الجارية، وتم اطلاع الموظفين على الأهداف المستقبلية ومسؤولية جميع الموظفين تجاه تحقيق أهداف الشركة، التي تضع المستفيد النهائي مرتكزاً في بناء الخدمات الرقمية المختلفة.