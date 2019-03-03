«تنمية التجارة» في هونج كونج تعزز العلاقات التجارية الاقتصادية

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وقال السيهاتي خلال لقاء مجلس تنمية التجارة في هونج كونج برئاسة عبدالعزيز ناصر، نائب مدير المجلس الذي أقيم مؤخرا، بحضور عضو مجلس الإدارة بندر بن رفيع الجابري والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن عدد المدن في المملكة ارتفع من 58 مدينة في عام 1970 إلى ما يقرب من 300 مدينة، لافتا إلى أن الحكومة السعودية تنفق بشكل كبير على مشاريع التطوير لمدنها، حيث خصصت في ميزانيتها لعام 2019، 304 مليارات ريال سعودي لتطوير خدمات الصحة والمواصلات والبنية التحتية والخدمات البلدية.
وأوضح السيهاتي أن قطاع الأعمال في المنطقة حريص على إقامة الشراكات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع هونج كونج، خصوصا أن المنطقة الشرقية تشهد تطورا وتوسعا حضريا، وبالإمكان التعاون لتنفيذ مشاريع تنموية في هذا المجال، خصوصا أنها تعرف عالمياً كمركز للبتروكيماويات ذات المستوى العالمي والصناعات المرتبطة بالنفط الموجودة في مدينتي الجبيل 1 و2، ورأس الخير.
من جهته، بيَّن ناصر أن الصين تستثمر في التنمية من خلال فرص تجارية واستثمارية ضخمة تنموية تغطي أكثر من 60 دولة، وقد قدمت مبادرة للسعودية بعنوان «مبادرة الحزام والطريق (BRI)»، التي تعد واحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية والاستثمار في العالم.
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