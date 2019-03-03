شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس يناقشون تأثير الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاضت مجموعة من طلاب المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة حواراً موسعاً بشأن موازنة الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالتكنولوجيا في حياتنا وكيفية تسخير التكنولوجيا كأداة لدفع عجلة التغيير الإيجابي، حيث جاء ذلك في الجلسة الثانية من جلسات «المجلس العالمي لجيل المستقبل»، التي استضافها إكسبو 2020 دبي.

شهدت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان «تكنولوجيا بعقل وقلب» في مركز الزوار في «إكسبو 2020 دبي»، مشاركة 21 من رواد الفكر الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 13 و17 عاماً لمناقشة تأثير الابتكار في حياتنا خلال العقد الماضي، وأهمية توجيه الابتكارات المستقبلية المتقدمة بدقة وعناية بما يضمن قدرتها على تحسين جودة حياة الناس.

استغلال فوائد الابتكار

بحث اللقاء الذي عقد في مركز الزوار التابع لإكسبو 2020 ما إذا كانت الإنسانية تعتمد بصورة مفرطة على التكنولوجيا، وكيف يمكن استغلال فوائد الابتكار من دون أن يؤثر ذلك في الإبداع أو الذكاء الشخصي.

وتشكل سلسلة جلسات «المجلس العالمي لجيل المستقبل» جزءاً من التزام القائمين على إكسبو 2020 دبي بجعل الشباب في قلبه، وتندرج في إطار مبادرة «المجلس العالمي» التي أطلقها إكسبو 2020 دبي، وتهدف لإطلاق حوارات بنّاءة بين الشباب حول مواضيع تؤثر في مستقبلهم. وستلهم الأفكار والأسئلة والحلول التي يجري طرحها خلال هذه الحوارات جلسات «المجلس العالمي» المقبلة.

توجيه التطورات المستقبلية

قالت إيمان العمراني، نائب الرئيس التنفيذي للتقنية - الابتكار وتقنية المستقبل، التي استضافت جلسة «المجلس العالمي لجيل المستقبل»: «إنه من الضروري إشراك الشباب في الحوارات المتعلقة بآثار التكنولوجيا لضمان توجيه التطورات المستقبلية بما يضمن مصلحتهم، وأضافت:«يمتلك الشباب منظوراً شاملًا حول أثر التكنولوجيا في الإنسانية في الماضي ولذلك بإمكانهم تقديم تصور عما يجب فعله لضمان أن يكون لها أثر إيجابي في قدراتنا الإبداعية وعلاقاتنا وسعادتنا في المستقبل، وقد أتاح هذا الحوار للطلاب فرصة تبادل أفكارهم وآمالهم ومخاوفهم حول التطورات التقنية في أجواء حوار شاملة وداعمة. وعلاوة على تناول التأثير الذي أحدثه الابتكار في مسيرة تقدم البشرية على مدار القرن الماضي، كان واضحاً من خلال الرؤى المبتكرة التي قدمها الشباب امتلاكهم لفهم عميق حول كيفية تسخير إمكانات التقنيات الحديثة لصنع مستقبل أفضل للإنسانية«.

علاوة على مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالتطورات المستقبلية، سلط المشاركون، في جلسة المجلس العالمي لجيل المستقبل، الضوء، على التأثير الذي تركته الابتكارات الحالية على حياتهم.

طلاب يفوزون في«مسرعات إكسبو 2020»

دبي: ”الخليج 365”

فاز ثلاثة من طلاب الماجستير في جامعة «مودول» دبي، بمقعد في برنامج المسرعات الذي يتولاه برنامج «إكسبو لايف» العالمي للتمويل والشراكة في «إكسبو 2020 دبي»، بالاشتراك مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».

وسيتيح هذا المركز للطلاب إجراء المزيد من التطوير على مشروعهم المستدام الناشئ «كارب إن»، والذي يتيح للمستثمرين والأفراد في دولة الإمارات، الوصول إلى أعلى درجات الأداء من خلال الممارسات الجيدة.

ويوفر برنامج المسرعات الدعم للفرق الطلابية الذين يحصلون على التمويل والدعم في إطار برنامج الابتكار الجامعي «إكسبو لايف»، كما تم تصميمه لتمكين المبتكرين الشباب، وتوفير الأدوات اللازمة له.