شكرا لقرائتكم خبر عن لا مستقبل للطلاب بدون الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رافاييل ريف*

الصين تنفق حوالي مليار دولار سنوياً على أنشطة الذكاء الاصطناعي. وتستثمر كل من فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا في إطار جهود مشتركة ومنسقة لتطوير قدراتها في هذا المجال.

بات مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سوف يعيد رسم أنماط عيشنا وتواصلنا معاً، ويساعد الإنسانية على تعلم المزيد وخفض الهدر والعمل بمستويات ذكاء أرفع، ويطيل متوسط عمر الإنسان ويستوعب ويتنبأ بكل ما هو قابل للقياس بدرجة كفاءة أعلى.

ومع ذلك، فإن وعود وفوائد الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الحوسبة ذات الصلة تنطوي على مخاطر جمة، بما في ذلك تهديدات الخصوصية والسلامة العامة والوظائف وأمن الدول. وكلها قضايا جدية وخطيرة لا يمكن تجاهلها.

فالصين تنفق حوالي مليار دولار سنويا على أنشطة الذكاء الاصطناعي. وتستثمر كل من فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا في إطار جهود مشتركة ومنسقة لتطوير قدراتها في هذا المجال، كما تسعى كندا وكوريا الجنوبية إلى وضع استراتيجيات وطنية منظمة، أما المملكة المتحدة فقد كشفت مؤخراً عن صندوق زمالة بقيمة 50 مليون جنيه استرليني لجذب كبار الباحثين في مجال تعليم الآلة.

ولكي تحافظ الولايات المتحدة على قوتها وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل هذه التقنيات، حددت لنفسها الالتزام باستثمارات حكومية منسقة ومستدامة وشديدة الوضوح على مدى عقد واحد على الأقل. وسوف توفر الدعم السخي للأعداد المتزايدة من الباحثين وما يحتاجون إليه من تجهيزات متطورة، ومنحهم الوقت الكافي الذي يتطلبه عملهم في مراكز البحث، خاصة الجامعية المكثفة.

لكن لا بد من التركيز على أن الاستثمار وحده لا يكفي. وفي ظل تشابك المشهد الذي يجمع بين التحديات والفرص الهائلة، ينبغي على القائمين على مؤسسات التعليم العالي إيجاد طرق لتزويد الطلاب بالأدوات التي تساعدهم على رسم المستقبل وتحديد معالمه.

ففي معهد ماساتشوستس للتقنية، على سبيل المثال، يمكنك قياس قوة ومدى انتشار الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة من خلال الطريقة التي يختار بها الطلاب إعداد أنفسهم. وقد تصدرت اختصاصات علم الحاسوب قائمة خيارات الطلاب في المعهد حيث تبلغ نسبة هؤلاء حاليا 40 في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. ويحرص الجميع على أنهم يتخرجون جاهزين لإدخال الحوسبة بكثافة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد التي تفرعت كثيرا، لتطال حتى البيولوجيا الجزيئية وعلاقة الاقتصاد بالتخطيط الحضري.

ومن أجل إعداد المجتمع لمتطلبات الحاضر والمستقبل، يجب على المؤسسات التعليمية إعداد قادة الغد، ليكونوا متمرسين في تقنيات الذكاء الاصطناعي مثلما ينبغي على التقنيين أن يتسلحوا بمجموعة من القيم والقواعد التي تضمن ضبط خروقات الخصوصية والسلامة وما إلى ذلك عند استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وواضح أن نطاق التحدي كبير ومعقد، ومواجهته تتطلب شراكات وتعاونا مع أطراف مختلفة. وقد طرح معهد ماساشوسيتس مبادرة في هذا المجال بالتعاون مع صندوق ستفين شوارزمان بتكلفة مليار دولار، تهدف إلى تسريع الأبحاث المتطورة وتنشيط الابتكار وتعميم مناهج الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي على مختلف التخصصات في المعهد. لكن الهدف الأهم للمبادرة هو إعداد قادة المستقبل المسلحين بأدوات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تطوير الأبحاث المتعلقة بالآثار الأخلاقية وتأثير تقنيات الحوسبة على المجتمع.

وقد بدأت الكليات والجامعات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم المتقدم، الاستجابة لتحديات الذكاء الاصطناعي بمبادراتها الخاصة في التعليم والبحث. وينبغي دعم هذا التوجه وتطويره بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، نظراً للحاجة الملحة إليه.

ويبدو أن السنوات القليلة المقبلة سوف تحمل مفاجآت من العيار الثقيل سواء على صعيد الثورة التكنولوجية وما يترتب على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي،أو على صعيد الفرص والتحديات التي تتطلب مواجهتها استراتيجية شاملة يشارك فيها كل أفراد المجتمع.

وإذا كانت التقنية ملك للجميع فلا داعي لمواجهتها بالخوف منها. يجب علينا جميعاً أن نكون يقظين للمخاطر التي قد تنتج عن طغيان تقنيات الذكاء الاصطناعي،ولا شك أن الدول والمؤسسات التي تعمل على تطوير تلك التقنيات تعمل على تحقيق مستقبل أفضل لنا جميعاً.

* مدير معهد ماساشوسيتس للتقنية