شكرا لقرائتكم خبر عن 575.8 ألف زائر أوروبي للشارقة خلال 2018 بنمو 23% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تركّز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر» على أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز وتطوير القطاع السياحي في إمارة الشارقة، حيث يعدّ المعرض، الذي ينعقد في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة في العالم وأكثرها أهمية.

تحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال مشاركتها للعام ال 22 على التوالي على استعراض أبرز الخطط والاستراتيجيات السياحية، فضلاً عن الترويج لأهم المشاريع والوجهات والمنتجات السياحية والترفيهية التي تمّ إطلاقها في الأشهر القليلة الماضية.

المقومات السياحية

تعليقاً على المشاركة، قال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «تكمن أهميّة مشاركتنا في معرض»بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019«في كونه يفتح الآفاق أمامنا لإلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها الإمارة والتي تشمل الثقافة والفنون والتاريخ إلى جانب المقومات الترفيهية كالفعاليات والأنشطة والمهرجانات التي تزخر بها أجندة الإمارة على مدار العام، وأيضاً قدرة الإمارة على استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنتديات ذات الصلة بمختلف القطاعات كالسياحة والضيافة والتجارة والأعمال، ونسعى هذا العام إلى التركيز على السياحة البيئية والأنشطة الترفيهية وسياحة المغامرات العائلية المرافقة لها، وكما نعمل على الترويج لأهم المشاريع الفندقية العالمية التي تحتضنها الإمارة ونتطلع إلى جذب اهتمام المزيد من السياح والمستثمرين الألمان وكبرى الأسواق العالمية المشاركة، حيث تكللت جهود الهيئة في العام الماضي بسلسلةٍ من النجاحات التي ركّزت على هوية وثقافة إمارة الشارقة، واستقبلت الإمارة نحو 575,876 زائر أوروبي خلال عام 2018 بنمو بنسبة 23%».

وأضاف المدفع: «نحن على ثقة بأن هذا الحدث العالمي سيساهم بشكل كبير في دعم مساعينا في الترويج للإمارة ومختلف مقوماتها وإمكانياتها الجاذبة عبر المعارض والمشاركات الدولية، كما ونتطلع بإيجابية حيال مشاركتنا في هذا العام ونتوقع بأن نشهد الكثير من محطات النجاح التي ستضاف إلى محفظة إنجازاتنا التي نحرص على مضاعفتها سنوياً لتحقيق هدفنا في زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021».

شراكات جديدة

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعزيز علاقات التعاون مع شركات الطيران والمطارات ومنشآت الضيافة والسفر، والبحث عن شراكات جديدة لتعزيز نمو حركة المسافرين والشحن عبر مطار الشارقة الذي بات يشكل حلقة وصل عالمية بين مختلف دول العالم. وتهدف مشاركتنا إلى التعريف بأحدث وأهم الخدمات والابتكارات والتسهيلات التي يقدّمها مطار الشارقة واستعراض المشاريع التوسعية قيد التنفيذ حالياً وتأثيرها في نمو الحركة السياحية».

وأضاف:«نحرص في مطار الشارقة على المشاركة في العديد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة في إطار استراتيجيتنا التسويقية والترويجية الرامية إلى استقطاب المزيد من شركات الطيران والشحن للعمل من المطار لدعم الهدف الرئيسي وهو الارتقاء بالمكانة الإقليمية والعالمية لإمارة الشارقة. ونعتزّ بمشاركتنا في معارض السياحة والسفر العالمية تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، التي تصب في إطار هدفنا المشترك المتمثل بالترويج لإمارة الشارقة كوجهة سياحية مميّزة ».

منتج جديد

ولفتت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، إلى أنّ الهدف الأساسي من مشاركة الهيئة في معرض «بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر» يتمثل في الترويج لإمارة الشارقة من خلال منتج جديد يتمثل في السياحة البيئية مع وجود 10 مراكز نوعية تمثل مختلف أنواع السياحة البيئية. ويعتبر هذا المعرض والمعارض المماثلة فرصة للترويج للمنشآت السياحية التابعة لنا من خلال استقطاب الشركات السياحية والفنادق والسياح والمهتمين بالسياحة البيئية إلى إمارة الشارقة التي تزخر بالفرص الواعدة.«

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق):تأتي مشاركتنا في الدورة 53 من معرض «بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»، وللسنة الثانية عشرة على التوالي، ضمن استراتيجيتنا في الترويج لمشاريعنا السياحية والبيئية والفندقية الفاخرة في أكبر المعارض السياحية على المستوى العالمي، والتفاعل مع الزوار والمختصين بالتجارب الفريدة التي تقدمها هذه المشاريع من أصالة وتراث وترفيه.

وأوضح السركال أن مشاركة (شروق) في المعرض تعكس أيضاً شراكتها المستمرة ودعمها لكافة الجهود التي تبذلها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، التي تترأس جناح الشارقة في المعرض، والمساهمة في تحقيق رؤية الشارقة التي تستهدف جذب 10 ملايين سائح بحلول العام 2021.

استعراض متاحف الإمارة

قالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف:يطيب لنا المشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، الذي يعد من أبرز المعارض المتخصصة بهذا المجال على مستوى العالم، ونسعى من خلال مشاركتنا هذه إلى استعراض متاحف الإمارة ال16، والتي تحتفي بثقافة وتاريخ وآثار وفنون دولة الإمارات والوطن العربي والحضارة الإسلامية.

وأضافت عطايا: نفخر في متاحف الشارقة بالعديد من شراكات التعاون الناجحة التي أبرمناها مع عدد من المؤسسات الثقافية الألمانية المرموقة، بما فيها مجموعة متاحف برلين ومعهد غوته.