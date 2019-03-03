نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

الثقة بالنفس

لقد أثبتت الدراسات أنّ الأفراد الذين يتصفون بحُسن التكيّف يدركون حقيقة ذاتهم أكثر من غيرهم، حيث إنّهم أكثر تقبّلاً للحقائق الخاصّة بخبراتهم وإمكاناتهم ويقدرون أنفُسهم حقّ قدرها تماماً كما يقدرهم غيرهم ممّن يتصفون بالموضوعية والقدرة على رؤية الأُمور. كما أنّ الأشخاص الذين يتمتعون بثقة في النفس يميلون إلى استكشاف الخبرات والتعرّض لها. أمّا الأشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الثقة يميلون إلى الابتعاد عن مثل هذه الخبرات. إنّ إدراك الفرد لذاته يأتي عن طريق التعلّم.. فالأفراد يتوصلون إلى فهم ذاتهم من خلال طُرق يعاملون بها من قبل الآخرين أثناء فترات نموّهم وتطوّرهم.

الأهداف

يقول الروائي روبرت لويس ستيفنسون: «هدف الحياة الوحيد هو أن نصبح كما ينبغي علينا أن نكون، وأن نحقّق ما نحن قادرون على فعله». بمعنى، أنّ الهدف الأسمى في الحياة هو أن تكون على طبيعتك، كيفما كانت تلك الطبيعة. التطوّر الفردي يكشف عن نفسه بشتّى الطّرق اعتماداً على ظروف الفرد. لذلك، توقع تطوّر شخصي متوافق مع توقعاتنا المُسبقة عنه هو خطأ كبير. فقط لأنّك تشعر أنّك لم تحقّق كلّ ما تسعى له في سن معينة لا يعني أنّك لن تتمكن من أن تحقّق ما تستطيع وترغب به.

احتفظ بيومياتك

تسجيل اليوميات من الممكن أن يكون طريقة مثالية لاستكشاف مشاعرك وإتاحة الفرصة لها لتصبح جزءاً من حياتك اليومية. لا تحاول إجبار نفسك على الكتابة بنسق معين. اكتب كلّ ما يخطر في بالك. اجلس وابدأ الكتابة بحرّية. ستتفاجأ ممّا سترى أناملك تخطه. هذه طريقة جدية أيضاً لتشجيع التفكير العميق.