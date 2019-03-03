«الإمارات» للتنمية يصدر أول «سندات اتحادية»

نجح مصرف الإمارات للتنمية، الحاصل على التصنيف الائتماني AA- من وكالة «فيتش»، في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات.

طرح المصرف المملوك بالكامل للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، أول سنداته بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق خمس سنوات وبعائد يبلغ 3.516% وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. وجرى إطلاق السندات ضمن برنامج «الإصدار متوسط الأجل»، والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلي.

ويعتبر مصرف الإمارات للتنمية أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي المعلن عنه مؤخراً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء نجاح الإصدار بعد وضع استراتيجية تسويقية شاملة هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين.

وفي هذا الإطار، أجرى مسؤولو الإدارة العليا في المصرف مقابلات مع مؤسسات استثمارية في كلٍ من أبوظبي ودبي ولندن وهونج كونج وسنغافورة وكولالمبور وتايبيه.

وحظي برنامج السندات بإقبال قوي من جانب المستثمرين، والذي أثمر عن تلقي طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 4.7 ضعف قيمة السندات المصدرة)، حيث شهد إقبالاً من أكثر من 130 مستثمراً. واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع على المستوى الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط نسبة 36%، والمستثمرون من أوروبا نسبة 22%، فيما شكّل المستثمرون من آسيا نسبة42%.

وتعليقاً على إصدار السندات، قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»: «يحظى مصرف الإمارات للتنمية بدور هام في القطاع المالي بدولة الإمارات، من خلال خدماته المتخصصة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة، ونحن سعداء بالإقبال القوي من جانب المستثمرين، وبالنتيجة النهائية لعملية الإصدار والتي تؤكد بشكل واضح ثقة السوق القوية في المركز الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية. ولا شك أن هذا الإصدار يؤسس مؤشراً راسخاً للتسعير والسيولة التي يحظى بها المصرف، وهو الهدف المهم بالنسبة للمصرف باعتباره أول جهة اتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر سندات عالمية».

وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال مستشاراً مالياً وحيداً للإصدار. فيما عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقَيْن عالمييْن. وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك الصين الصناعي التجاري المحدود فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الاتحاد الوطني، بالعمل كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة.

وقال فهد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «باعتبارها المستشار المالي الوحيد والمنسق العالمي، يسر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دعم صفقة إصدار سندات مصرف الإمارات للتنمية، حيث يعد اكتمال الصفقة بنجاح دليلاً واضحاً على قوته وأهميته الاستراتيجية لاقتصاد الدولة».

وقالت رولا أبو مناع، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: «يسر بنك ستاندرد تشارترد أن يحظى بفرصة الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية في هذه الصفقة المهمة. وتعد الاستجابة القوية من قبل المستثمرين شهادة على الأداء القوي لمصرف الإمارات للتنمية والسجل الحافل الذي تحظى به إدارته والدور المحوري الذي يقوم به في الإمارات».