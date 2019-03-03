«فالكن سِتي أوف وندورز» تكرّم «فلات 12»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»، جائزة فالكن سِتي الكريستالية إلى محمد عبدالله السحلاوي العلي، مؤسس مجموعة «فلات 12»، تكريماً له على جهوده في تنظيم عرض السيارات الناجح الذي أقيم مؤخراً في مشروع «فالكن سِتي أوف وندورز»، حيث تم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في «فالكن سِتي أوف وندورز».

وتعتبر الجائزة الكريستالية، من أبرز الجوائز التي تقدمها «فالكن سِتي أوف وندورز» إلى شركائها كدليل شكر ومحبة وتقدير للمساعي والمساهمات النوعية في مختلف المجالات. وتخلل الفعالية عرض للسيارات الكلاسيكية القديمة.