شكرا لقرائتكم خبر عن «فالكن سِتي أوف وندورز» تكرّم «فلات 12» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وتعتبر الجائزة الكريستالية، من أبرز الجوائز التي تقدمها «فالكن سِتي أوف وندورز» إلى شركائها كدليل شكر ومحبة وتقدير للمساعي والمساهمات النوعية في مختلف المجالات. وتخلل الفعالية عرض للسيارات الكلاسيكية القديمة.
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