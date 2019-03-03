شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «حسم» محتملة بين ترامب وشي بنهاية مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو، إن من المرجح أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة في فلوريدا قبل نهاية الشهر الجاري مع نظيره الصيني شي جين بينج؛ لحسم جوانب رئيسية لاتفاق تجاري.

وفي مقابلة على قناة «فوكس بزنيس»، قال كودلو إن الزعيمين قد يوقعان اتفاقاً تجارياً بين أكبر اقتصادين في العالم، عندما يلتقيان في مار-آ-لاجو منتجع ترامب في فلوريدا.

قال لاري كودلو، إنه «لم يتم بعد التثبت تماماً من ذلك.. لكن أعتقد أنه يمكنكم توقع ذلك».

وأشاد كودلو بالتقدم الأخير في سلسلة مفاوضات جرت بين وفدي الصين وأمريكا، ما دفع ترامب قبل أيام إلى تأجيل فرض رسوم جديدة على السلع القادمة من بكين إلى أجل غير مسمى.

وذكر كودلو أنها «ثورة فعلية» في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، متعهداً بأن تشمل الاتفاقية إجراءات حماية نافذة. وقال إنه إذا انتهكت الصين الاتفاق، فسترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية.

وقال كودلو في مقابلة أخرى قبل أيام، إن الصين ستوافق على خفض الدعم الحكومي لكيانات القطاع الخاص.

وأضاف كودلو لقناة «سي إن بي سي» يوم الخميس: «يجب أن أخبركم أن التقدم كان رائعاً. ويجب أن نسمع من الجانب الصيني. نسمع من الرئيس شي ومكتبه السياسي بالطبع. لكن أعتقد أننا نتجه نحو إبرام اتفاق تاريخي رائع».

وفي تغريدتين على موقع تويتر، في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال ترامب أيضاً إن المحادثات «تمضي قدماً بشكل جيد».

وتابع، «لقد طلبت من الصين أن ترفع بشكل فوري كل الرسوم المفروضة على منتجاتنا الزراعية، (ومن بينها لحوم الأبقار ولحوم الخنزير) بناء على حقيقة أننا نمضي قدماً بشكل جيد في المناقشات التجارية، وأنني لم أقم بزيادة الدفعة الثانية إلى 25 في المئة في أول مارس/‏‏‏ آذار».

وأضاف، «هذا مهم للغاية بالنسبة لمزارعينا العظام- وبالنسبة لي».

وفي سياق متصل، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، بإلغاء الرسوم الجمركيّة على المنتجات الزراعيّة المستوردة من الولايات المتّحدة، مشيراً إلى أنّ المحادثات التجاريّة بين البلدين تسير جيّداً.

وكتب ترامب على تويتر: «طلبتُ من الصين أن تُلغي فوراً كلّ ضرائبها (المفروضة) على منتجاتنا الزراعيّة، (بما في ذلك لحوم البقر والخنزير، إلخ)».

وبرّر الرئيس الأمريكي طلبه هذا، بالتقدّم الجيّد للمفاوضات الجارية حاليّاً بين البلدين، وكذلك بقراره القاضي بأن يُمدّد، إلى موعدٍ غير مسمّى، المهلة التي منحها للصين، قبل فرض زيادة الرسوم الجمركيّة التي كانت مقررة في الأول من مارس.

وأضاف ترامب، «هذا مهم جداً بالنسبة إلى مزارعينا العِظام - وبالنسبة إليّ!».

وأعلن مستشار البيت الأبيض لاري كودلو الخميس أنّ «التقدّم (في المفاوضات بين البلدين) كان مذهلاً»، مضيفاً، «أعتقد أننا متّجهون نحو اتّفاق تاريخي».

في غضون ذلك، أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي إخطاراً بتأجيل زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري، إن من المقرر أن يُنشر الإخطار في السجل الاتحادي يوم الثلاثاء القادم. وأضافت أن الإخطار يقول إنه «لم يعد من الملائم» زيادة الرسوم الجمركية بالنظر إلى تقدم في المفاوضات منذ ديسمبر/‏‏‏كانون الأول 2018. (وكالات)

تأجيل الزيادة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيراً إلى تقدم في المحادثات مع المفاوضين الصينيين يوم الأحد، إنه سيؤجل مجدداً الزيادة في الرسوم الجمركية.

وقال الإخطار، إن معدل الرسوم الإضافية الذي بدأ سريانه في سبتمبر/‏‏ أيلول 2018 سيبقى عند 10% حتى إشعار آخر.