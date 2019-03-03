شكرا لقرائتكم خبر عن «جو إير» الهندية تُدشن أربع رحلات إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت مطارات أبوظبي عن بدء شركة «جو إير» الهندية للطيران الاقتصادي بتسيير رحلات جويّة جديدة تربط بين مطار كانور الدولي ومطار أبوظبي الدولي، وذلك بمعدل 4 رحلات مباشرة أسبوعياً، أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت. ونظّم مطار أبوظبي مراسم استقبال للرحلة الأولى القادمة من مطار كانور الدولي، وذلك بالنظر إلى مكانة شبه القارة الهندية التي تعدّ من الوجهات الأكثر شعبية لدى المسافرين المغادرين من أبوظبي، كما تُعدّ مدينة كانور واحدة من الوجهات الترفيهية والتجارية المعروفة .وبمناسبة إطلاق الرحلات الجديدة، علق برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي بقوله: «تعد الهند من أهم أسواق السفر لمطار أبوظبي الدولي».

كانت هذه تفاصيل خبر «جو إير» الهندية تُدشن أربع رحلات إلى أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.