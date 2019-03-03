اتفاقية بين «الشارقة للتحكيم» و«ألف» لتقديم خدمات تسوية النزاعات التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، اتفاقية تعاون مع مجموعة «ألف»، المطور لمشروعي «الممشى» و«زيرو 6 مول» في الشارقة، يقوم بموجبها مركز «تحكيم» بتقديم خدمات تسوية النزاعات عن طريق التحكيم التجاري لمجموعة «ألف» والمشاريع التابعة لها.

ووقع الاتفاقية أحمد العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعيسى عطايا، مدير عام مجموعة «ألف»، بحضور عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعدد من المسؤولين والتنفيذيين من كلا الجانبين.

وتنص الاتفاقية على التعاون في خدمات تسوية النزاعات، عن طريق التحكيم الذي يقدمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وذلك لصالح المشاريع العقارية التي تطورها مجموعة «ألف»، من خلال حث أطراف العلاقة على اللجوء إلى مركز تحكيم لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة بينهما، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل، وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة المتعاملين معهما بكافة فئاتهم، إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة من قبل الطرفين والرامية إلى تطوير ورفعة وازدهار إمارة الشارقة، وقطاع الأعمال فيها.

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تحكيم: «يعمل مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، من خلال وضع وتطوير آليات وقواعد المركز التحكيمية، ومن خلال تطوير خبرات ومهارات المحكمين المسجلين لدينا، في سبيل الارتقاء بالعمل التحكيمي في المركز، وتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من المهنية والجودة العملية».

وأضاف دعيفس: «مما لا شك فيه أن مجموعة «ألف» تُعد واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الشارقة، ولديها قاعدة عريضة من العملاء والمتعاملين ضمن مشاريع المجموعة القائمة وقيد الإنشاء.

وقال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف: «لقد أخذت مجموعة ألف على عاتقها تقديم منتجات عقارية فريدة من نوعها في إمارة الشارقة، من حيث التصاميم والبناء والمواد والموقع، ونرى على أرض الواقع أول هذه المشاريع المتمثل ب«زيرو 6 مول»».