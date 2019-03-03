شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % نسبة استعانة جوجل بمحرك «كونكت. إمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد المهندس راشد بن خصيف النقبي المدير العام لشركة «اتصالات لخدمات المعلومات»، أن الأخيرة في سعي مستمر؛ لتمكين المنظومة الرقمية، وتحقيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على أرض الواقع، تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة ل«مجموعة اتصالات»؛ المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، والتي تعد بتغييرات جذرية في أنماط حياتنا اليومية.

قال راشد بن خصيف النقبي في تصريحات صحفية على هامش مشاركة «مجموعة اتصالات» في فعاليات «مؤتمر ومعرض أنظمة الاتصالات المتنقلة» في مدينة برشلونة الإسبانية تحت عنوان: «التواصل الذكي»،: إن محرك البحث المحلي، الذي أطلقته الشركة أثبت كفاءة كبيرة، وفرض نفسه على خريطة محركات البحث العالمية، مشيراً إلى استعانة محرك البحث الشهير والأكبر في العالم «جوجل» بمحرك الشركة بنسبة تفوق ال80% في أبحاثه.

وأشار إلى أن التطبيقات التقليدية ستتحول في المستقبل القريب إلى نوع جديد مبني على الموقع الإلكتروني، وستكون هناك منصة واحدة لكل الخدمات.. وتالياً نص الحوار:

البحث المركزي

* ما الدور الذي تقوم به «اتصالات لخدمات المعلومات» في ظل الاستراتيجية الوطنية للابتكار؟

- منذ بدايات عام 2015، ولمواكبة التطورات المتسارعة في وتيرة التحول الرقمي، التي يشهدها العالم، قمنا في «اتصالات لخدمات المعلومات» بإبرام عدد من الاتفاقات مع عدد من الشركات العالمية، التي تُعنى بتطوير المنصات الرقمية، وأثمرت تلك الجهود في إطلاق محرك البحث الإلكتروني المحلي «كونكت.إمارات» أو «Connect.ae» باللغة العربية والإنجليزية، وهو محرك بحث شامل وفريد من نوعه؛ إذ يقدم كافة المعلومات حول جميع الأنشطة التجارية الموجودة بدولة الإمارات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو حتى صغيرة، كما أطلقنا مؤخراً الجيل الجديد من خدمات البحث المركزي المجتمعة؛ عبر تطبيق «كونكت.إمارات» للهواتف المتحركة؛ بغرض إتاحة خدمات البحث والاستعلام للعديد من التطبيقات الخدمية الأخرى في تطبيق واحد، وهو ما يتيح للعملاء في دولة الإمارات مجموعة من الخدمات الحصرية والعروض والتخفيضات الخاصة، وهو الدليل الإلكتروني الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

الخدمات الإلكترونية

* ولماذا يحتاج الشخص لمحرك بحث محلي بوجود عملاق البحث الإلكتروني «جوجل»؟

- أود إلقاء الضوء أولاً على العمليات الفنية، التي تحدث عندما تطلب من محرك البحث أن يوافيك بأي معلومة، الخطوة الأولى هي تحديد الموقع الجغرافي للبحث، وحصر نطاق عملياته في تلك البقعة من العالم، فمثلاً إذا طلبت قائمة بمراكز ألعاب الأطفال في منطقة أبوظبي، فسيقوم محرك «جوجل» بتفعيل لوغاريتمات بحث محددة (Search Algorithm) يتم تفعيلها مع محركات البحث المحلية الموثوقة في نطاق منطقة البحث، وفي هذا المثال هي منطقة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعدني إعلامكم أن محرك البحث الشهير والأكبر في العالم «جوجل» يقوم بالاستعانة بمحركنا المحلي (كونكت. إمارات) بنسبة تفوق ال80% من أي بحث من أي مكان في العالم في مجال معلومات الشركات والمنتجات داخل دولة الإمارات، ويتفوق (كونكت. إمارات) على «جوجل» بعرض التفاصيل الدقيقة لجميع النشاطات التجارية المسجلة في أي مكان في الدولة، بما في ذلك الموقع التفصيلي، حتى وإن كان النشاط التجاري عبارة عن بقالة صغيرة جداً في منطقة بعيدة. كما يتيح (كونكت. إمارات) خدمات إضافية عبر اتفاقات عقدناها مع كبار مقدمي الخدمات الإلكترونية؛ مثل: «Booking.com» و«Zomato» و«Careem»، وكذلك «Shopinc»، كما سنعقد شراكات إضافية في المستقبل القريب مع العديد من المؤسسات المعروفة في قطاعات العقارات والتسوق والخدمات العلاجية والسفر والسياحة وغيرها.

التطبيق المناسب

* ما نظرتكم لمستقبل تطبيقات الهواتف الذكية في ظل التحول الرقمي المعاصر والثورة الصناعية الرابعة؟

- في الواقع سيأتي يوم في المستقبل المنظور، وليس بالبعيد يكون فيه من النادر جداً أن تجد تطبيق هاتف متحرك كما هو عليه الآن؛ وذلك لأن معظم التطبيقات الموجودة ستتحول إلى خدمة عبر موقعها الإلكتروني، وسيكون البحث عبر منصات البحث التقليدية بدلاً من التطبيق الفعلي، وكمثال على ذلك في الوقت التي تكثر فيه التطبيقات العالمية، فإن المستهلك سيكون في حيرة لاختيار التطبيق المناسب، ما يجعل البحث في أي مجال يعد معقداً؛ ولذلك سيسيطر كل من الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في هذا المجال في المستقبل القريب.

وستتحول التطبيقات التقليدية إلى نوع جديد مبنية على الموقع الإلكتروني، وسيكون هناك منصة واحدة لكل الخدمات سواءً أكان ذلك عبر الموقع الخاص بالخدمة أو على هيئة طبيعية في كل من «الأندرويد» و«الآي أو إس»؛ ولذلك سيتمكن المطور من تطوير منصة واحدة تعمل على كل المنصات الأخرى بما يُسمى «PWA»- تطبيق الويب التدريجي، وهي تعد تكنولوجيا جديدة في عالم الويب، ومن المتوقع أن تحدث طفرة في عالم التطبيقات الحالية، وهو ما يوفر الكثير من الجهد والمال؛ حيث إن تطوير منصة واحدة للخدمات ستعمل على تسريع الخدمة بسرعة فائقة جداً؛ بحيث سنتمكن من استخدام كل الخدمات بشكل أسهل وأسرع، وإن هناك جهداً كبيراًَ يُبذل من طرف المطورين، وقد بدأ بالفعل استخدام هذه التكنولوجيا في تطبيقات عالمية أثبتت فاعليتها.

إطلاق أحدث منتجات حلول الرسائل النصية

عرضت «غرفة الإمارات لمقاصة البيانات» (EDCH)، إحدى الشركات التابعة ل «شركة اتصالات للخدمات القابضة»، أحدث منتجاتها ضمن حلول الرسائل النصية اعتماداً على حل (A2P) المتخصص أو بما يسمى «من تطبيق إلى شخص»، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة في برشلونة -إسبانيا.

ويوفر منتج «الحماية الذكية»، لمشغلي شبكات الهواتف المتحركة الأمان الشبكي وضمان العائدات، فيما يوفر منتج، «رسائل المؤسسات»، حلول رسائل نصية متنوعة للأعمال والشركات.

وصرح أحمد اليتيم، نائب الرئيس للمبيعات وتطويرالأعمال، قائلاً:«من خلال حلول الحماية الذكية، أصبح بإمكان العملاء من مشغلي شبكات الهواتف المتحركة التحكم بحركة الرسائل ضمن شبكاتهم بوقتها الحقيقي وبكل أمان».