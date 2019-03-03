«غرفة عجمان» و«إي جي» تنفذان فعاليات الإقرار الضريبي

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان، اتفاقية تعاون مع «اي جي» للاستشارات المالية بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ فعاليات وندوات قانونية متخصصة في الفحص والإقرار الضريبي وغيرها من المجالات القانونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات.

وقع الاتفاقية من جانب «غرفة عجمان» أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية، ومن جانب «اي جي» للاستشارات المالية مصطفى البحراوي مدير الشركة وذلك بمقر «غرفة عجمان».

ونصت الاتفاقية على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في تنفيذ برامج وفعاليات تعزز الوعي القانوني لدى شريحة أصحاب الأعمال، ليستهل هذا التعاون بتنفيذ ندوة «الفحص الضريبي وما بعد الإقرار الضريبي» والتي تستهدف الهيئات الحكومية والمديرين الماليين والمحاسبين في الشركات الكبرى في الإمارة.

وأكد أحمد خليفة المويجعي على أهمية التعاون مع «اي جي» للاستشارات المالية وتنفيذ فعاليات مشتركة تخدم أعضاء الغرفة وأصحاب الشركات والمؤسسات في الإمارة، موضحاً أن غرفة عجمان حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم والخدمات لأعضاء الغرفة ومنتسبيها بما يخدم تطلعاتهم ويوفر بيئة استثمارية مكتملة الأركان من خلال عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والمعنية في مختلف المجالات، لاسيما القانونية منها من خلال تنفيذ سلسلة الندوات القانونية والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع.