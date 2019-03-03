انطلاقة «عقلانية» للأسهم في 2019.. والأجانب يقودون المرحلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تؤكد المعطيات في الأسهم المحلية، أن المستثمرين الأجانب هم من يقود المرحلة في الوقت الراهن، مع استمرار الزخم الشرائي، وتركيزهم على أسهم مؤثرة في قطاعي العقار والبنوك، ممهدين الطريق للمستثمرين المحليين لاستعادة الثقة التي انتزعت منهم لعدة أسباب أهمها: التجارب المريرة مع بعض شركات المساهمة العامة، الناتجة عن مشاكلها الداخلية وخسائرها التراكمة، وذلك بحسب خبراء الأسهم.

ووفقاً لتحليل ”الخليج 365” لواقع السوق، فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً في صافي استثمار الأجانب (غير العرب) بنسبة 14% في شهر فبراير/‏‏‏‏‏‏ شباط الماضي، بما يعادل 636 مليون درهم محصلة شرائية، مقارنة ب556.4 مليون درهم في يناير/‏‏‏‏‏‏ كانون الثاني 2019، وبمجموع 1.19 مليار درهم منذ بداية العام.

وأشار خبيران إلى أن الأسواق مقبلة على مرحلة استكمال للأسابيع الثلاثة الماضية بقيادة الأسهم القيادية، وسط ترجيحات بأن تلحق الأسهم الأخرى في الركب، مما سيدفع المستثمر المحلي للعودة التدريجية، مع أهمية عدم انتظاره طويلاً في الدخول نظراً لتوافر فرص استثمارية واعدة.

أكد المحلل المالي عميد كنعان، أن المستثمر الأجنبي، لا يزال يقود المرحلة في الأسواق المحلية، وهو ما يعطي مؤشرات الأسواق، ولاسيما سوق دبي، مزيداً من الزخم مع توقع وصوله لمستويات من 2735 إلى 2770 نقطة، في إطار مرحلة استكمال الأسهم للأسابيع الثلاثة الماضية وخصوصاً على الأسهم القيادية، التي من شأنها أن تشجيع الأسهم الأخرى للحاق بالركب. ولفت كنعان إلى أن أسهم إعمار العقارية، لا تزال عند مستويات 5.10 درهم، مع استمرار الشراء الأجنبي بنفس الزخم، كما أن العديد من الأمور سترسم ملامح الاتجاه القادم للأسواق، وفي مقدمتها التوزيعات السنوية، ومدى الالتزام بما تم الإفصاح عنه أو الزيادة في هذه النسب، مضيفاً أن موسم التوزيعات سيكون سخياً بوجه عام خلال الشهرين القادمين، مما سيشجع المستثمرين على ضخ «الكاش» في الأسواق.

وأشار كنعان إلى أن سهم «أبوظبي الأول»، سيشهد زيادة في نسب تملك الأجانب، وبالتالي المزيد من الشراء الأجنبي، كما أن الإندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني سيدفع نحو مزيد من الزخم، وهو ما يعتبر فرصة جيدة على صعيد الاستثمار الأجنبي والمؤسساتي.

وقال كنعان: «ما يشجع نظرة التفاؤل هذه، لأن متوسط الأسعار في أسهمنا يعتبر الأرخص في المنطقة، وبالنظر إلى أسعار العقار، فقد وصلت إلى مستويات القاع بنظر العديد من المراقبين لحالة السوق، وقد تكون «الانطلاقة العقلانية»، في المرحلة القادمة، تستند إلى تلك المعطيات والأسعار التي وصلنا إليها».

وأضاف: «عين المحللين تتركز الآن على مستويات السيولة، وهي التي ستحدد طبيعة المرحلة القادمة، وإذا تصاعد الرضا عن تلك المستويات سنشاهد المستثمر المحلي يلحق بالركب، وإذا ما تواصل هذا الأداء خلال الشهر الجاري، فسيدفع المحلي للعودة ولو تدريجياً، وسط ترقبه لمزيد من المحفزات على الصعيد الإقليمي، والمحلي».

ودعا كنعان المستثمرين إلى ضرورة أن يمارسوا حقهم في الجمعيات العمومية، مع ملاحظة أهمية القرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تسهيل عملية التصويت الإلكتروني في«العموميات»، من أجل مشاركتهم في قرارات شركاتهم، وهي فرصة لإثبات الوجود بغض النظر عن حجم المستثمر، لأن وجودهم في اجتماعات العموميات، بداية على الطريق الصحيح.

وتابع: «لا تزال التجارب مريرة مع بعض شركات المساهمة العامة، والتي كانت السبب في فقدان الثقة لدى المستثمر المحلي، في ظل عدم اتخاذ أي قرارات بشأن الشركة التي لا تزال أسهمها معلقة عن التداول». وشدد كنعان على أن جميع المستثمرين يأملون من الجهات المختصة بدراسة الأسباب التي أدت إلى خسائر ومشاكل في تلك الشركات لضمان عدم تكرارها.

من جهته، رهن إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، الأداء الإيجابي للأسواق في الأسابيع القادمة، بارتفاع مستويات السيولة وثقة المتعاملين، خاصة بعد المكاسب التي تحققت في الجلسات الماضية، والتي لطالما انتظرها طويلاً المستثمرون، وجاءت مع سيولة مشجعة ومستويات أسعار جاذبة.

وأكد البريقي أن قطاعي العقار والبنوك كانا القائدين الفعليين للأسواق، وتحديداً السهم القيادي «إعمار» بعد تخطيه حاجز ال 5 دراهم، بارتفاعات فاقت 7% بعيد الإعلان عن نتائج إيجابية تخطت التوقعات، الأمر الذي ساعد على عودة الثقة في الأسواق، كما تعززت هذه الثقة مع أداء الشركات المدرجة والتوزيعات السخية من البنوك وبعض الشركات الأخرى.

وبيّن البريقي أن دخول الاستثمار الأجنبي، لعب دوراً كبيراً في تحسين أداء السوق، مع وجود قوى شرائية تستعد للدخول مجدداً عقب عمليات جني الأرباح المستحقة بعد سلسلة من الارتفاعات، مع ملاحظة وجود دخول مؤسساتي أيضاً على أسهم رصينة في قطاع البنوك والعقار.