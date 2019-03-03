«المسعود» تستعرض أحدث الابتكارات البحرية في «دبي للقوارب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم قسم «المسعود للطاقة» إلى نخبة الجهات المشاركة في «معرض دبي العالمي للقوارب 2019»، والذي أقيم مؤخراً في «قناة دبي المائية» في جميرا.

وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع التزام «مجموعة المسعود» بدعم هذا المعرض الملاحي الأبرز إقليمياً منذ انطلاقته قبل 27 عاماً، والذي يكتسب أهمية بالغة باعتباره منصة مثالية لتلبية احتياجات المجتمع البحري المحلي والدولي ومحبي الرياضات البحرية، وتعزيز جسور التواصل مع المشترين المحتملين وتقوية العلاقات مع شركات بناء السفن في دولة الإمارات.

وقام قسم «المسعود للطاقة» خلال هذه المشاركة بعرض مجموعة من أحدث المحركات البحرية في منصته رقم (OD-125)، بما في ذلك نموذج نظام الدفع البحري الهجين من «إم تي يو»، الذي يعتبر جزءاً من محفظة المنتجات المستقبلية المتوقع إطلاقها من قبل شركة «رولز رويس» في العام 2020 والمتاح لليخوت والقوارب التجارية والعبّارات وزوارق الدوريات بقوة تتراوح بين 1000 -4000 كيلوواط؛ بالإضافة إلى محرك الديزل الخاص بالدفع البحري من طراز «إم تي يو 12V2000M96L» والذي يعمل على تشغيل العديد من السفن وبقوة تصل إلى 1940 كيلوواط، والمناسب لليخوت عالية الأداء مثل تلك المستخدمة لصيد الأسماك الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تشمل مجموعة معروضات «المسعود للطاقة» أيضاً الجيل الجديد من حلول التحكم «إم تي يو بلوفيجن» والتي تم تطويرها على أساس «منصة التشغيل الآلي» (MCS-6).