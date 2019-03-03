السلوكيات الأساسية للقيادة الفاعلة

تتصل السلوكيات القيادية بملمح «الذكاء العاطفي» الذي يربط بين علم النفس والقيادة الفعالة، وهي ليست نظريات مجردة، بل هي مدعمة أيضاً بأدلة قوية، تبيّن أن تلك السلوكيات هي الفارق الذي يفصل بين القائد الحقيقي وغيره، وبين الفريق الذي يتناغم أداؤه بفضل القيادة الإيجابية لقائده، والفريق الذي يخفق بسبب قائده، ويراعي أيضاً أن أعضاء الفريق يتوقعون الكثير من قائدهم، بخلاف المكافآت المالية في كلا المجالين الشخصي والوظيفي، لأنّ تعاونك مع فريقك شيء عظيم ومهم للغاية. ونورد فيما يلي تلك المبادئ الأساسية:

1- الثقة بالنفس والوعي الذاتي

وهي الأساس في السلوك القيادي، أي القدرة على أن تدرك ذاتك وتفهمها، وتراقب بصدق مواضع القوة ونواحي الضعف فيك، وهي بذلك تنطوي على التواضع مع الثقة في قدراتك والقدرة على الاعتراف بخطئك، وتفهمك لما تحتاج إليه من جوانب التطوير والتنمية الذاتية، كما تعني أيضاً أن تكون متسقاً في كل أفعالك وسلوكك. ولتقديم لمحة أخيرة عن الثقة بالنفس، فليس من المفروض أن تكون متسلطاً حتى تحقق الثقة بنفسك، أو تستطيع القيادة، فإن أحد قادة الولايات المتحدة خلال فترة من أشد الفترات العصبية في تاريخها، كان هادئاً ومنطوياً، وكان له على أيّة حال ثقة شديدة في نجاح ما يفعله، واستطاع أن ينقل هذا الشعور إلى الآخرين. وتستطيع أنت أيضاً باكتسابك للمعرفة والخبرة، أن تبني الثقة ثمّ تقيّم أفعالك طبقاً لذلك التقييم الذاتي.

2- التكامل والانسجام

إن من أهم ما ينبغي على القائد أن يفعله، هو التصرف بأسلوب متكامل منسجم غير متضارب أو متناقض، وينطوي ذلك على الصراحة والصدق والتركيز على توافر الثقة بين القائد وأعضاء الفريق، حتى يحصل على ثقتهم التامة، إذ لا يمكنك بدون هذه الثقة أن تقود أي فريق. والتكامل معناه أيضاً أن تتطابق أفعالك مع أقوالك، والصدق يعني أن تكون محل الثقة وغير مخادع، ويحقق ذلك اتباع قواعد معينة تتعامل بها مع الآخرين، من خلال ما تمتلكه من القيم. وعليك أن تسترجع في ذاكرتك الرؤساء الذين نالوا احترامك الشديد خلال حياتك المهنية.

3- الاستحسان والتشجيع والتحفيز

هل يمكنك أن تسترجع في ذاكرتك قائداً فعالاً لم يكن يبدي استحسانه؟ إنّ التشجيع والاستحسان هما من أساسيات ما نقدمه لتحفيز الفريق. وينشأ التحفيز من القادة الأكفاء عن رغبة في الإنجاز، بحيث يتخطى ذلك حدود الترقية أو المكافأة المالية. ويكون التحفيز عندئذ داخلياً، لم تحركه أو تدفعه قوى خارجية مثل: المال، أو المكانة، أو السلطة الشخصية. وعليك مرّةً أخرى أن تسترجع في ذاكرتك من عرفتهم من القادة، وأن تسترجع محفزاتك الخاصة. كذلك ينبغي أيضاً أن تركز على سرعة مقدرتك على التمييز بين الأفراد الذين لا يريدون إلا السلطة والمال، وسلوكك تجاههم، وغيرهم من الأفراد الذين تحركهم دوافع أخرى داخلية.