شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 2 - 7 من مارس الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فكان من المقرر أن ينعقد مجلس إدارة كل من شركة الشارقة للإسمنت وشركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض المدرجتين بسوق أبوظبي المالي اليوم السبت الموافق 2 من مارس الجاري لاعتماد البيانات المالية السنوية، ومناقشة مقترح التوزيعات، وتحديد جدول وموعد الجمعية العمومية.

وأما غدا الأحد، فيحل موعد أحقية توزيع أرباح نقدية على مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي وذلك بنسبة 40 %، بواقع 40 فلسا للسهم عن العام المالي 2018.

كذلك يحل في اليوم ذاته موعد أحقية توزيعات نقدية على مساهمي بنك دبي التجاري المدرج بسوق دبي المالي وذلك بنسبة 20.7%، بواقع 20.7 فلس للسهم عن العام المالي 2018.

وينعقد في اليوم ذاته الجمعية العمومية لشركة الوطنية للفنادق المدرجة بسوق أبوظبي المالي لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13% (ما يعادل 13 فلسا للسهم) من رأس المال عن عام 2018، ومقترح إعادة شراء أسهم الشركة بنسبة 10% من رأس المال المكتتب به، إضافة لاعتماد النتائج السنوية.

ويوم غدا أيضا يناقش مجلس إدارة شركة عمان والإمارات المدرجة بسوقي أبوظبي ومسقط الماليين اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأما يوم الإثنين المقبل، فتنظر الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي المدرجة بسوق أبوظبي المالي في مقترح توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال عن السنة الماضية بمبلغ 88.95 مليون درهم، إضافة إلى اعتماد البيانات السنوية.

وتناقش الجمعية العمومية لمصرف عجمان المدرج بسوق دبي المالي في ذات اليوم أيضا مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال بواقع 4 فلوس للسهم الواحد بقيمة 84 مليون درهم، واعتماد النتائج السنوية، وتعديل البند الخاص بتملك المواطنين في النظام الأساسي للمصرف.

كما تنظر الجمعية العمومية لشركة أورينت للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي في ذات اليوم أيضا مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال ما يعادل 100 مليون درهم، واعتماد النتائج السنوية.

ويناقش مجلس إدارة شركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي في ذات اليوم خطة إعادة هيكلة رأس المال، وأمور روتنية، وقضايا داخلية.

وأما يوم الثلاثاء، فيحل موعد أحقية توزيع أرباح نقدية على مساهمي بنك أبوظبي الأول المدرج بسوق أبوظبي المالي وذلك بنسبة 74% من رأس المال، وبواقع 74 فلسا للسهم عن العام المالي 2018.

كذلك يحل في ذات اليوم موعد أحقية توزيعات نقدية على مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي المالي وذلك بنسبة 20.7%، بواقع 20.7 فلس للسهم عن العام المالي 2018.

ويجتمع مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة إجراءات مقترح إصدار سندات من قبل الشركة لغايات عرضها على الجمعية العمومية للشركة للموافقة عليها، ومناقشة أي أمور اعتيادية أخرى.

وأما يوم الأربعاء القادم، فتنظر الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي المدرج بسوق دبي المالي في مقترح توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس المال عن السنة الماضية بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى اعتماد البيانات السنوية، وإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 5 مليارات دولار.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" المدرجة بسوق دبي المالي في ذات اليوم أيضا مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 9.5% من رأس المال بواقع 9.5 فلس للسهم الواحد، واعتماد النتائج السنوية.

ويجتمع مجلس إدارة شركة أوتاد المدرجة بسوق دبي المالي يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 وذلك لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018.

كما يجتمع في ذات اليوم مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك للنظر في اللوائح الداخلية، والاستراتيجية العامة، وسير الأعمال.

ويجتمع مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة يوم الخميس المقبل الموافق 7 مارس 2019 وذلك لمناقشة توزيع أرباح سنوية من عدمه، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.