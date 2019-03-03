مصراوي - كتب - يوسف عفيفي: قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أسعار حج الجمعيات للمستويات الأربعة المعلنة من قبل الوزارة نهائية بعد زيادتها بنسبة 8% عن العام الماضي؛ نظرًا لارتفاع أسعار الخدمات في المملكة العربية السعودية. وأضاف عبدالموجود لمصراوي أن الأسعار تشمل تذاكر الطيران وتقديم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء وجاءت الأسعار: - 105 آلاف جنيه للمستوى الأول بفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية...

كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ بـ 70 ألف جنيه.. ننشر أسعار "حج الجمعيات" هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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