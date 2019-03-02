شكرا لقرائتكم ترامب يطلب من الصين الغاء الضرائب عن المنتجات الزراعية الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويتر | منذ ساعة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 17:18

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير جيداً. وكتب ترامب على "تويتر" "طلبتُ من الصين أن تلغي فوراً كل ضرائبها المفروضة على منتجاتنا الزراعية، بما في ذلك لحوم البقر وغيرها".



وبرر الرئيس الأميركي طلبه بالتقدم الجيد للمفاوضات الجارية حالياً بين البلدين، وكذلك بقراره القاضي بأن يُمدد، إلى موعد غير مسمى، المهلة التي منحها للصين قبل فرض زيادة الرسوم الجمركية التي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري. وأضاف ترامب: "هذا مهم جداً بالنسبة إلى مزارعينا العِظام وبالنسبة لي".

وأعلن مستشار البيت الأبيض لاري كودلو أن "التقدّم في المفاوضات بين البلدين كان مذهلاً"، مضيفاً: "أعتقد أننا متجهون نحو اتفاق تاريخي".

إلى ذلك، أصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي إخطاراً بتأجيل زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 بليون دولار. وقالت ناطقة باسم مكتب الممثل التجاري إن من المقرر أن ينشر الإخطار في السجل الاتحادي يوم الثلثاء المقبل. وأضافت أن الإخطار يقول إنه "لم يعد من الملائم" زيادة الرسوم الجمركية بالنظر إلى تقدم في المفاوضات منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وزيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة كان من المقرر في البداية أن تسري في أول كانون الثاني الماضي، لكن بعد محادثات إيجابية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قررت إدارة ترامب تمديد تلك المهلة 90 يوماً. وقال الإخطار إن معدل الرسوم الإضافية الذي بدأ سريانه في أيلول (سبتمبر) 2018 سيبقى عند 10 في المئة حتى إشعار آخر.