شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. احتفالية bt100 أهم حدث اقتصادى فى مصر بحضور مسئولين ورجال أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام بعد غد الاثنين، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، احتفالية bt100 والتى تعد أبرز حدث اقتصادى يشهده مجتمع المال والأعمال فى مصر، بحضور كبار المسئولين ورجال الأعمال وقيادات الشركات والبنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية.

وشهد الاقتصاد المصرى على مدار 3 سنوات تنفيذ أجرأ وأكبر برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى العصر الحديث، ويتضمن هيكلة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة وتحفيز الاستثمار وزيادة إيرادات السياحة، وتتضافر جهود وعناصر النجاح بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص.

ويشارك هذا العام فى bt100 والتى تعقد يوم الاثنين القادم الموافق 4 مارس 2019 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.

تنظم احتفالية "bt100"، مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، ومجلة Business Today، أحد الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة "إعلام المصريين"، أكبر المجموعات الإعلامية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتزامن احتفالية هذا العام مع احتفالات مجلة Business Today بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وتهدف الاحتفالية إلى تكريم نخبة من الوزراء وقادة القطاع الاقتصادى الذين أثروا بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

ويشارك هذا العام عدد كبير من الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والاقتصاد، ويأتى هذا استكمالًا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء فى مقدمتهم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى ووزير الاسكان آنذاك، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى وزراء المالية، الاتصالات، التجارة والصناعة، وزير البيئة، وزير الآثار، ووزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

تضم لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، عددا من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، حيث تعتمد اللجنة على الدراسات والأبحاث السوقية التى تستخدم عدد من المعايير معايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشؤون الاقتصادية.

وتعتبر bt100 احتفالية شكر وعرفان لقادة القطاع الحكومى والخاص والشركات على دورهم الهام والفعال فى النهوض بالاقتصاد المصرى، ولحث الشركات الأخرى على تحسين الأداء، وتطوير أساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية.

ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية، والشركة المصرية للإتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة بلتون للاستشارات المالية، وشركة الجيوشى للصلب وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.