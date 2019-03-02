شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء غرفة التجارة الأفريقية الأورومتوسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم لانشاء غرفة التجارة الأفريقية الأورومتوسطية، والتى وقعها أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية الأفريقية والمتوسطية ومحمد شقير وزير الاتصالات اللبناني والرئيس الشرفي لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الدورة الحالية لملتقى مصر الرابع للاستثمار تشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة حيث يشارك به 34 رئيس اتحاد غرف افريقية و18 رئيس اتحاد غرف عربية و46 رئيس اتحاد غرف اسلامية و16 رئيس اتحاد غرف اورومتوسطية كما يشارك بالمؤتمر عدد من الوزراء العرب.

وأضاف الوكيل انه تم عمل حصر لمشاريع انمائية ذات جدوى اقتصادية حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردي تكنولوجيا عالميين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الانمائية اثناء الملتقى، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستشهد شراكات استثمارية حيث تم الترويج لها مقدماً من قبل الاتحادات الاقليمية والوطنية، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع قبل حضورهم.

وأكد الوكيل اهمية دفع المشروعات الخاصة بتطوير النقل واللوجيستيات التي ستسهم في تعزيز معدلات التجارة البينية بين مختلف الدول الأفريقية في مقدمتها مصر ومن أهمها مشروع طريق الإسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد مومباسا - نيروبي، ولاجوس - كالآبار، وطريق سفاجا نادجامينا خاصةً مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بالاسكندرية ، مشيراً الي ضرورة تحقيق الاستفادة القصوي من منطقة التجارة الحرة القارية الثلاثية التي ستسهم بصورة كبيرة في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية.































































































































