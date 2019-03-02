شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة التجارة بملاوى: المعاهدات لم تحقق معدلات النمو المنشودة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هارفيكا بوندا مجاغا رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فى ملاوى، إن أفريقيا تواجه تحديات عدة منها ضعف البنية التحتية وكذلك الاتصالات، مشيراً إلى أن معظم البلدان تسعى إلي توقيع اتفاقيات تجارية رغم أن الاتفاقات التجارية لم تحقق معدلات النمو المنشودة للبلدان الإفريقية.

وأكد أن التنسيق بين الدول الأفريقية صناعيا واستثماريا يمكن أن يعزز النمو ويضع القارة على خريطة الاستثمار العالمية، موضحا: ما نحتاجه فعلا هو الاستثمار المشترك خاصة فى قطاع البنية التحتية سواء عبر القطاع الخاص أو بشركات بين القطاعين العام والخاص.

وتطرق رئيس الغرف فى ملاوى إلى غياب التمويل لذلك توفير التمويل يمكن أن يكون البداية لتحقيق أهداف مشتركة لجميع الدول الأفريقية، مشيراً إلى إمكانية التنسيق مع الدول العربية ذات الاقتصاديات الكبرى لتمويل مشاريع استثمارية في قارة أفريقيا.

ودعا الكباريتى لإنشاء تكتلات اقتصادية تعمل على تصنيع سلع وليس تصدير المواد الخام والعمل على تعميق القيمة المضافة فى المنتجات المصنعة.

ويشهد الملتقى اليوم عقد 6 جلسات تناقش التعاون الثلاثي نحو افريقيا، التعاون في النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والاسكان، الاقتصاد الرقمي والشمول المالي بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، وآلية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير، والتمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار.































































































































