شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: مصر حريصة على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والشراكة الأفريقية الاستراتيجية للارتقاء بمكانة قارة أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى لكافة دول وشعوب القارة، لافتا إلى أن مصر تثق فى قدرة الدول الأفريقية على تحقيق مزيد من التعاون فيما بينها وبذل كافة الجهود الممكنة لخلق وحدة أفريقية متكاملة على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات إفتتاح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار والذى يعقد تحت عنوان "معاً إلى أفريقيا" وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والعربية والمتوسطية، وقد شارك فى الإفتتاح وزراء وممثلى العديد من الدول من حول العالم، وسفراء الدول الافريقية والعربية والاجنبية بمصر بالإضافة إلى مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال من 76 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.

وقال الوزير أن هذا الملتقى ينعقد فى توقيت غاية فى الأهمية حيث يتزامن مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 كما يتشرف الملتقى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذى يعكس رؤية مصر الحالية نحو مستقبل القارة الأفريقية وعلاقاتها مع كافة الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن انطلاق هذا الملتقى اليوم من القاهرة يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر تستعيد من جديد مكانتها فى قلب القارة السمراء وتخطو خطوات سباقة فى طريق تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى المنشود مع قارة أفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن الملتقى يركز فى دورته الحالية على تفعيل التعاون الثلاثى بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين أجانب وموردى التكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الافريقية والاوروالمتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الاسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الافريقية المشتركة التى انشأها اتحاد الغرف الافريقية مثل الكورية واليابانية، والصينية والعربية فضلاُ عن الاورومتوسطية التى سيتم توقيعها اثناء المؤتمر.

وأوضح نصار أن مصر شهدت العديد من التطورات الاقتصادية الكبيرة خلال الآونة الأخيرة والتى ساهمت فى زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات حيث تتطلع الحكومة المصرية لمزيد من الشركات الاقتصادية ومشروعات التعاون مع بلدان العالم المختلفة، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت خلال السنوات القليلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادى طموح ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو إيجابية فضلاً عن تحسين الأوضاع المعيشية والإجتماعية للشعب المصرى .

وأضاف الوزير أن العلاقات بين مصر ودول العالم وخاصة قارتى أفريقيا وأوروبا تشهد زخماً كبيراً فى الآونة الأخيرة حيث انعقدت للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضى القمة العربية الاوروبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ سبقها تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى بما تحمله من طموح تجاه اشقائها فى القارة الافريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وكذا رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية والاورومتوسطية وانعقاد الجمعيات العمومية لمجالس اتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والاورومتوسطية والغرف العربية من اجل تعظيم التعاون الافريقى والدولى المشترك.

وأكد نصار أن الحكومة المصرية تسعى فى الوقت الحالى من خلال خطة طموحة تنفذها وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز التواجد المصرى بالأسواق الافريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجارى والصناعى مع القارة الافريقية متضمنة نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الافريقية بعدد من الصناعات بدءاً من صناعات التجميع والصناعات التحويلية ووصولا إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات فى غضون عدة سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى إيجاد فرص لإقامة مشروعات مصرية مشتركة بالأسواق الإفريقية تستند على العلاقات الاستراتيجية المتميزة واتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم.