شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف العربية: مصر تقدم التسهيلات للمستثمرين بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف العربية، إن مؤتمر الاستثمار الرابع يعتبر فرصة هامه للتعرف على فرص الاستثمار للمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية تدعم مناخ الاستثمار.وأضاف سعيد، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الرابع المقام مساء اليوم السبت، أن الوطن العربى يمتلك كافة الموارد البشرية، ونسعى للتوسع فى التعاون بين مصر وكافة الدول العربية خاصة بعد كافة الإصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد سعيد، على أن مصر تمتلك فرص استثمارية واسعة فى الوقت الحالى لابد من استغلالها كما أنها توفر كثير من التسهيلات للمستثمرين.

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وانطلقت مساء السبت الدورة الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة.

ويشارك المتلقى عدد كبير من قيادات الغرف التجارية بمصر ودول أفريقيا إضافة إلى رجال المال والأعمال وكبار الشخصيات الأفريقية والعربيّة والأجنبية.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية، أن تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التى تشارك بوفود كبيرة بالملتقى.