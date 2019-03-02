شكرا لقرائتكم "ستاندرد آند بورز": نظرة سلبية لمستقبل اقتصاد لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 17:47

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي أن تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يحسّن ثقة المستثمرين، ما سيدعم احتياجات التمويل الحكومي عام 2019. وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند "-B" وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بحسب "رويترز".



وتوقعت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها لمراجعة تصنيف الديون السيادية للبنان، أن تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة، وأن تبقى المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة. وفي كانون (يناير) الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان إلى "CAA1"، وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

وتحدثت الوكالة حينذاك عن تزايد الضغوط على السيولة في لبنان، مشيرة إلى أن استجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على الاستقرار المالي ستشمل إعادة جدولة ديون، ما قد يشكل تخلفاً عن السداد، بموجب تعريف "موديز" نفسها.