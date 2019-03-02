شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: طلبت من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات المزارع الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور نظرا لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد ولأنه لم يفرض رسوما جمركية نسبتها 25 %على السلع الصينية كما كان مقررا من قبل.

وكتب ترامب على تويتر "طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار والخنزير، إلخ) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد". وأشار إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة في الأول من مارس كما كان مقررا من قبل. وأردف قائلا "هذا مهم جدا لمزارعينا العظماء، ولي".

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