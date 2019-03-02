إنفوجراف.. 7 مجالات للتعاون بين مصر والإمارات فى البرامج الإدارية المتخصصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من البرامج الإدارية المتخصصة لكوادر الإدارة العليا والوسطى بالجهاز الإدارى للدولة، كل فى مجال اختصاصه، وذلك فى إطار الاهتمام ببناء وتنمية القدرات وتنفيذا لرؤية مصر 2030، التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وكفاءة العاملين به. وتشمل البرامج العاملون فى مجالات تطوير الخدمات وإعادة هندسة دورات العمل والإجراءات، والتخطيط الاستراتيجى، والاتصال السياسى والمجالس النيابية.

وعرضت صفحة وزارة التخطيط، إنفوجراف يوضح المجالات التى تشملها حزمة البرامج الإدارية، والتى جاءت كالتالى: 1- التوجهات الاستراتيجية للحكومات لتطوير الخدمات. 2- الاستراتيجيات واستشراف المستقبل. Advertisements 3- استراتيجية الحكومة فى الاتصال الحكومى. 4- تعزيز ثقافة الابتكار فى العمل الحكومى. 5- السعادة والايجابية فى العمل الحكومى. 6- التاثير والتواصل مع فريق العمل.

انفوجراف عن البرامج الادارية المتخصصة بين مصر والامارات

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